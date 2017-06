Inter, Manolas obiettivo numero uno per rinforzare la difesa

Kostas Manolas è il grande obiettivo dell'Inter per rinforzare il reparto arretrato. I nerazzurri sono convinti: a giugno sarà assalto al difensore della Roma. Dalla Grecia e nello specifico secondo sito SDNA il club di Corso Vittorio Emanuele avrebbe già trovato l'intesa con i capitolini per una cifra intorno ai 42 milioni di euro.



In realtà la società milanese non ha ancora discusso di cifre con la Roma ma è chiaro che l'irruzione di Suning potrebbe sbaragliare la concorrenza per arrivare al centrale. Concorrenza soprattutto di Chelsea, Manchester United e Arsenal.