Inter, Mancini: "Buttato via un anno e mezzo di tempo"

"Non esiste assolutamente niente con la Roma, stiamo parlando di niente. Dopo l'esperienza in Inghilterra, mi piacerebbe fare un'altra esperienza all'estero in un altro Paese". Così Roberto Mancini sulle voci che lo vorrebbero, lui ex giocatore della Lazio, il prossimo anno sulla panchina della Roma.



"Sto a Roma visto che ci abito, ma quello che sarà il mio futuro non lo so e al momento non c'è niente di concreto" dice l'ex allenatore nerazzurro a margine della presentazione Calciatori per Unicef. "Se allenerei la Roma? Volete sapere solo questo - aggiunge -, ma io sono un professionista e gli allenatori a volte vanno dove meno se lo aspettano. E poi non posso smentire le voci su una squadra o l'altra ogni giorno. A volte sono vere e altre no", taglia corto Mancini, pronto a tornare anche subito in panchina.



"Mi sono riposato un anno - spiega -, ora vorrei lavorare. Se allenerei il Leicester? Ci ho anche giocato, sono un tifoso del Leicester ma da qui a dire che lo allenerò ce ne passa. Mai avuto contatti. Non sono pentito di aver lasciato l'Inter, volevano vincere subito e non era possibile: mi spiace solo di aver buttato via un anno e mezzo. In quel momento di transizione nessuno faceva niente per rinforzare la squadra. Ma mancava poco per duellare con la Juventus".