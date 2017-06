Inter, Lucas Leiva a un passo

Il prossimo rinforzo dell'Inter dovrebbe chiamarsi Lucas Leiva. Secondo quanto raccolto da Premium Sport, il centrocampista brasiliano è pronto a trasferirsi a Milano in prestito con diritto di riscatto, e non più con obbligo, come chiedeva inizialmente il Liverpool. Dopo avere raggiunto l'intesa con i Reds, ora Piero Ausilio aspetta l'ok di Suning per chiudere l'operazione.



Stefano Pioli potrà dunque avere a la prima pedina utile per ricostruire la sua Inter. Lucas Pezzini Leiva (29 anni), cresciuto nel Gremio, è un giocatore per lo più votato alla fase difensiva, in grado di dare ordine e equilibrio alla mediana. Le sue caratteristiche sono state esaltate dai nove anni passati in Inghilterra. Il futuro di Lucas ora però parla italiano, proprio come il suo secondo passaporto.