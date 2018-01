Inter, Lisandro Lopez sbarca, martedì tocca a Ramires e Rafinha

Non sarà un tris d'assi, né un vero Triplete, ma è sicuramente il segnale di un club che vuole fare di tutto per conquistare l'accesso in Champions a fine stagione. E così prova a regalare al suo allenatore i rinforzi richiesti, almeno numericamente. Lisandro Lopez, Ramires, Rafinha: ecco i tre colpi del mercato invernale dell'Inter, ammesso che si fermi davvero qui.



Com'era previsto, la domenica è stato il giorno di Lisandro Lopez, arrivato dal Benfica in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Nessuna dichiarazione, solo un pollice alzato documentato da foto e telecamere al suo arrivo a Milano: sarà subito a disposizione di Spalletti e magari debutterà contro la Roma se Miranda non dovesse farcela, anche se lui ha giocato appena 4 gare nel campionato portoghese.



La stessa formula (prestito con diritto di riscatto) è prevista per i due centrocampisti, anche se bisogna aspettare ancora un po' prima di vederli in nerazzurro. Martedì è il giorno decisivo per entrambi: l'Inter incontrerà il Barcellona, che ha chiesto altre 48 ore prima di chiudere la trattativa che porterà Rafinha a Milano. Il brasiliano, fermo dallo scorso aprile, ha già trovato l'accordo con i nerazzurri, ora Ausilio e Sabatini dovranno convincere i catalani. Non solo: martedì sbarca anche l'agente di Ramires. In questo caso l'accordo va trovato "in casa", visto che il cartellino del giocatore appartiene allo Jiangsu Suning, cioè agli stessi proprietari dell'Inter. Il punto è l'ingaggio del giocatore, che per i prossimi 6 mesi deve percepire, da contratto, altri 5 milioni netti. Probabilmente i nerazzurri ne verseranno solo metà lasciando ai cinesi l'altro 50%.