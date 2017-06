Inter, le mani su Dalbert: al Nizza 12 milioni di euro

L'Inter sta per mettere a segno il primo colpo di mercato. I nerazzurri hanno infatti in pugno il terzino sinistro del Nizza Dalbert: tra mercoledì e giovedì l'affondo decisivo per arrivare al 23enne brasiliano. Il club di corso Vittorio Emanuele verserebbe nelle casse dei francesi 12 milioni di euro mentre per il laterale è pronto un contratto quinquennale.



Dalbert è un pallino di Walter Sabatini, coordinatore tecnico di Suning, e del direttore sportivo Piero Ausilio. Spalletti avrà così a disposizione un prospetto importante che è considerato nel suo ruolo il migliore giocatore di Ligue 1. L'esterno si è fatto apprezzare in particolare per le sue accelerazioni e proiezioni offensive, e può essere schierato anche in posizione più avanzata. Un jolly o quasi dunque per la nuova Inter.