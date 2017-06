Inter, le mani su Berardi: c'è già l'accordo con il giocatore

Berardi si avvicina all'Inter. I nerazzurri avrebbero infatti già trovato l'intesa con il giocatore secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Dal 23enne sarebbe arrivato un totale gradimento per il passaggio in nerazzurro e adesso va intavolata la trattativa con il Sassuolo, proprietario del cartellino.



Il club di Squinzi valuta l'attaccante tra i 40 e i 50 milioni di euro ma il prezzo potrebbe scendere grazie all'inserimento di Caprari, che tornerà ad Appiano dal Pescara in estate, nell'affare anche se la società di Corso Vittorio Emanuele vorrebbe cautelarsi, in caso di cessione, con il diritto di riacquisto. Non è poi escluso che nei discorsi fra le due società possa rientrare Ranocchia, attulamente in prestito all'Hull City, mentre l'interesse nerazzurro nei confronti di Pellegrini è subordinato alla decisione della Roma di esercitare o meno la 'recompra'.