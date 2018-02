Inter, le cifre di Real Madrid e Psg per Icardi

Seconda puntata in due giorni per il Corriere dello Sport e Mauro Icardi: il giorno seguente l'intervista a Wanda Nara, il quotidiano aggiunge qualche particolare al possibile futuro del capitano dell'Inter specificando che le due grandi squadre che cercano l'argentino sono Real Madrid e Paris Saint Germain.



I blancos dovranno sostituire Benzema a fine stagione giocano su più tavoli visto che guardano con interesse anche a Kane e Lewandowski ma sono pronti ad offrire ad Icardi un contratto quinquennale da 45 milioni di euro complessivi lasciando anche al giocatore una cifra tra il 30% e il 50% dei diritti d'immagine.



La capolista di Ligue 1, invece, programma il futuro pensando all'erede di Cavani: pronto per Maurito un quinquennale da 8 milioni l'anno con la tentazione della possibilità di guadagnare il 70% dello stipendio mensile netto nel primo anno di contratto a causa del vantaggioso fisco francese.



L'Inter non sta a guardare e continua a lavorare al rinnovo del contratto per cautelarsi in ogni caso: alzando stipendio e clausola per convincerlo a rimanere o, in caso di separazione, per incassare più dei 110 milioni previsti dall'attuale accordo.