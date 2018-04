Inter, Lautaro Martinez: "Racing dopo giugno? Deciderò io"

C'è stato un momento della stagione in cui in tanti hanno pensato che Lautaro Martinez potesse essere l'erede di Mauro Icardi già nella prossima stagione: l'attaccante del Racing segnava a raffica, Maurito era al centro di voci di mercato e l'idea che l'Inter potesse sostituirlo con il connazionale non era così azzardata. Ora, però, qualche dubbio in più c'è, soprattutto in caso di Champions: a quel punto privarsi del capitano non sarebbe una mossa geniale. Anche perché nel frattempo Lautaro non sa ancora cosa fare.



"Spero di avere l’opportunità di andare al Mondiale - ha detto a Tyc Sports -, sarebbe qualcosa di fantastico per me: devo lavorare. Scegliere tra vincere la Libertadores o andare al Mondiale? Ora voglio vincere con il Racing, non sono ancora certo di andare al Mondiale. La priorità ora è qui. La Copa Libertadores è molto importante per noi, spero possiamo vincere ancora: ne abbiamo bisogno. Continuare qui dopo giugno? Sarà importante quello che deciderà la squadra che mi ha preso (l’Inter, ndr), ma la scelta definitiva sarà mia. Dovrò scegliere quello che è meglio per me. Il mio sostituto? Se ne occupa Milito”.