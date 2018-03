Inter, Lautaro Martinez: "Non ho firmato nessun pre-contratto"

"Lautaro Martinez è già dell'Inter". Lo hanno scritto in tanti, eppure El Toro, che ha dato spettacolo anche al debutto in Coppa Libertadores con una tripletta e sta facendo le fortune del Racing, continua a smentire: "Non ho firmato pre-contratti con nessuno". Potrebbe essere una dichiarazione di circostanza, di sicuro i nerazzurri non hanno la garanzia di vedere il giocatore alla Pinetina la prossima estate.



"Ci sono tantissimi club che mi vogliono, ma di questo se ne occupa il mio agente. Io devo restare concentrato sul Racing, ho una responsabilità enorme e la sento così: cerco di restare al 100% con la mente in questo club. So che resterò al Racing fino a giugno, dopo prenderemo la decisione migliore per me. Ho sempre preso la decisione migliore, ho promesso al presidente Victor Blanco di rinnovare per restare fino a metà anno. Ho promesso di aumentare la clausola rescissoria: tutto quello che ho promesso, alla fine l'ho mantenuto".