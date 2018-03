Inter-Lautaro Martinez, ecco le cifre: vale già più di Icardi...

Ieri l'annuncio (quasi) ufficiale di Lautaro Martinez all'Inter, strappato alla concorrenza del Borussia Dortmund per "27 milioni di dollari (circa 22 milioni di euro, ndr) più il 10% di una eventuale futura rivendita. In totale 30 milioni di dollari" come ha spiegato il presidente del Racing de Avellaneda, Victor Blanco. Oggi dall'Argentina arrivano ulteriori dettagli sul passaggio di El Toro in nerazzurro e sono dettagli non da poco.

Beto Yaquè, uno degli agenti del giocatore convocato dal c.t. Jorge Sampaoli con l’Argentina per le prossime amichevoli contro Italia e Spagna, ha infatti svelato il contenuto dei suoi incontri con i dirigenti interisti rivelando che in casa Inter "ci puntano e lo considerano un rinforzo importante. Ha firmato un pre-contratto e ad agosto svolgerà le visite mediche a Milano” e aggiungendo anche un dato oggettivo su un aspetto molto importante: “Avrà con l’Inter una clausola di 111 milioni di euro (ovvero, allo stato attuale, uno in più di Mauro Icardi, ndr) e il club costruirà la squadra intorno a Lautaro. I dirigenti dell’Inter ci hanno detto che il tecnico vorrebbe giocare con due punte e una sarà Lautaro”.

Prima ancora di sbarcare a Milano Martinez vale quindi già un milione in più di Icardi, che domenica ha toccato quota 100 gol in nerazzurro (questi sono i più belli secondo il capitano dell'Inter): cosa ne penserà Wanda Nara...? Con l'arrivo di El Toro il futuro di Maurito è più lontano da Milano? Non è detto, anche se le parole del suo agente contengono anche un interessante risvolto tattico: se Icardi restasse, infatti, si preannuncia un’Inter non più basata sul 4-2-3-1, modulo utilizzato per valorizzare il ruolo da prima punta di Maurito, ma probabilmente sul 4-3-1-2.