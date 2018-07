Inter, Lautaro Martinez è ufficiale: "Voglio ripagare l'affetto dei tifosi"

La notizia è che Lautaro Martinez è ufficialmente un giocatore dell'Inter, ma del resto, al di là dell'annuncio, era già scontato che fosse così. Il club fa sapere che il giocatore arrivato dal Racing ha firmato un contratto di 5 anni che lo lega ai nerazzurri fino al 2023: la speranza dei tifosi è che l'attaccante costato circa 25 milioni possa fare come Diego Milito, il Principe che con questa maglia ha vinto il Triplete e che come il Toro si è imposto in Argentina nel Racing.



Aspettando di vederlo in campo, c'è da chiedersi se Lautaro sarà semplicemente un vice Icardi o, al contrario, un suo partner d'attacco: "Alto 174 centimetri - si legge sul sito dell'Inter -, è un giocatore moderno, tecnico, abile con entrambi i piedi, rapido e forte fisicamente, in grado di giocare sia come prima, sia come seconda punta. Seguito da diverse squadre europee nel corso degli ultimi mesi, El Toro è ora pronto per la nuova avventura". Magari, appunto, insieme a Maurito.



"Mi aspetto di adattarmi in fretta al calcio italiano - ha detto Lautaro Martinez -. Per me sarà un calcio nuovo, completamente diverso da quello argentino, ma penso che la Serie A sarà cruciale per imparare ancora e aggiungere nuove qualità al mio gioco. Voglio dare il meglio con questa nuova maglia, cercherò di aiutare i miei compagni e giocherò dove il tecnico riterrà necessario che lo faccia. Con Milito ho avuto l'opportunità di condividere lo spogliatoio nel Racing, tante volte mi ha raccontato cosa significa l'Inter. Poi ho parlato anche con Javier Zanetti. Loro hanno lasciato un'impronta importante in questo club e io voglio seguire la loro strada. Tanti tifosi erano presenti all'aeroporto e davanti all'albergo al mio arrivo. Questa cosa non può che rendermi felice, perché aiuta a entrare in confidenza con l'ambiente molto velocemente. Voglio ripagare questo affetto il prima possibile"