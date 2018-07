Inter, Lautaro Martinez è ufficiale

La notizia è che Lautaro Martinez è ufficialmente un giocatore dell'Inter, ma del resto, al di là dell'annuncio, era già scontato che fosse così. Il club fa sapere che il giocatore arrivato dal Racing ha firmato un contratto di 5 anni che lo lega ai nerazzurri fino al 2023: la speranza dei tifosi è che l'attaccante costato circa 25 milioni possa fare come Diego Milito, il Principe che con questa maglia ha vinto il Triplete e che come il Toro si è imposto in Argentina nel Racing.



Aspettando di vederlo in campo, c'è da chiedersi se Lautaro sarà semplicemente un vice Icardi o, al contrario, un suo partner d'attacco: "Alto 174 centimetri - si legge sul sito dell'Inter -, è un giocatore moderno, tecnico, abile con entrambi i piedi, rapido e forte fisicamente, in grado di giocare sia come prima, sia come seconda punta. Seguito da diverse squadre europee nel corso degli ultimi mesi, El Toro è ora pronto per la nuova avventura". Magari, appunto, insieme a Maurito.