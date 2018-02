Inter, Lautaro Martinez costerà oltre 27 milioni lordi

La trattativa che dovrebbe portare Lautaro Martinez all'Inter procede spedita, grande ottimismo in casa nerazzurra e anche il presidente del Racing Avellaneda conferma: "Ha espresso il suo desiderio di giocare con i nerazzurri ma rimarrà qui fino a giugno".



Blanco ha anche fornito la sua versione delle cifre: "Quando chiuderemo l'affare probabilmente si supereranno i 26,9 milioni di euro lordi. Stiamo ancora trattando sulla percentuale di rivendita del giocatore per far guadagnare il più possibile qualcosa al Racing anche in futuro visto che l'Inter potrebbe mettere una clausola da 110 milioni di euro (la stessa di Icardi, ndr)".



Due anni dopo, un altro giovane promettente in arrivo dal Sudamerica e, come nel 2016, a cifre vicine ai 30 milioni di euro: i tifosi nerazzurri sperano che il destino di Martinez sia diverso da quello di Gabigol.