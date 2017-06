Inter, la priorità è sistemare la difesa

Un lungo pranzo a Firenze di quattro ore, a una quarantina di chilometri dalla sua Certaldo, per dare finalmente inizio all’era Spalletti. Dopo le accelerazioni e i contatti telefonici dei giorni scorsi, adesso anche gli ultimi dubbi sono stati spazzati via da Piero Ausilio e Giovanni Gardini che hanno definito gli ultimi dettagli nel ristorante del tecnico toscano.



Ora mancano solo gli annunci ufficiali, che arriveranno sui social nerazzurri nelle prossime ore, e le firme sui contratti, che sono stati uno dei motivi per cui questa trattativa si è protratta un po’ più del tempo previsto perché gli avvocati di entrambe le parti hanno dovuto redigere i contratti in italiano, tradurli in inglese e poi mandarli a Nanchino nella versione cinese per essere approvati e vidimati dalla famiglia Zhang, che dopo averlo sentito telefonicamente adesso aspetta Luciano Spalletti in Cina per conoscere il nuovo allenatore nerazzurro e i suoi progetti.



L’accordo sarà di durata biennale, con un’opzione per il terzo anno, 4 milioni netti a stagione più eventuali bonus per la Champions e scudetto, con una clausola di uscita per cautelare Suning, dopo le esperienze fallimentari dell’ultima annata dei 4 allenatori.



Definito anche lo staff tecnico con Spalletti che si porterà il vice Domenichini, i due collaboratori Baldini e Pane più un preparatore atletico, mentre coi portieri continuerà a lavorare Bonaiuti.



Si è parlato naturalmente anche di mercato con il primo obiettivo che è quello di rinforzare la difesa. In questo senso si aspetta la risposta del Nizza all’offerta di 9 milioni più 2 di bonus per il terzino sinistro brasiliano Dalbert e poi partirà il forcing sulla Roma per la coppia Rudiger-Nainggolan. Prima di tutto però l’Inter deve vendere Perisic al Manchester United entro il 30 giugno per sistemare il bilancio e dare il via al mercato faraonico promesso a Spalletti.

Marco Barzaghi