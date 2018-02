Inter, la corsa Champions passa da Spalletti

Quando, a fine mercato estivo, la rosa dell'Inter era universalmente valutata carente in alcuni ruoli, quasi tutti erano sicuri che la sessione di gennaio sarebbe stata di "riparazione", a maggior ragione se la squadra fosse stata in linea con gli obiettivi. Nonostante il calo degli ultimi due mesi, i nerazzurri sono in zona qualificazione Champions eppure le attese dei tifosi, e probabilmente di Spalletti, sono state disattese e, da un certo punto di vista, la situazione è addirittura peggiorata.



Se Lisandro Lopez tampona la retroguardia e Rafinha (condizioni fisiche permettendo) regala più soluzioni a centrocampo, rimangono scoperte almeno due posizioni: il vice-Icardi e il trequartista. Sfumato Pastore (dopo le idee Sturridge, Deulofeu e Donsah) e ceduti Nagatomo, Vanheusden e Joao Mario, l'Inter ha quindi un giocatore in meno rispetto al periodo luglio-gennaio.



I tifosi sfogano la rabbia contro Suning attaccanto Steven Zhang sui social ma ora c'è una seconda parte di stagione ancora tutta da giocare: dopo 23 giornate l'Inter ha dimostrato di essere da Champions, ha il dovere di farlo anche sino a maggio. La chiave è di nuovo Spalletti, colui che aveva fatto sognare a inizio campionato e che, ancora una volta, dovrà superarsi da qui alla 38.a giornata.



In ottica futura, secondo Repubblica sarà ceduto Icardi al Real Madrid - anche per risolvere le questioni di Fair Play Finanziario - e la coppia d'attacco potrebbe essere quella formata da Lautaro Martinez e Simone Verdi.