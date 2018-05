Inter, l'agente di Skriniar: "Non andrà via senza un'offerta top"

Milan Skriniar nel mirino delle big d'Europa (soprattutto Barcellona e Manchester City). L'agente del difensore dell'Inter, Karol Csonto, ha fatto il punto a Sport.sk: "Abbiamo un contratto di quattro anni ma è anche una questione di soldi. Se l'Inter sta pensando di venderlo, è solo per 70 milioni di euro. Il giocatore è felice qui, e non andrà via se non arriverà una vera e propria offerta top. Vedremo come va l'ultima partita con la Lazio ma nel calcio è tutto è possibile, la situazione cambia continuamente e siamo pronti a questo".



"Naturalmente - aggiunge il procuratore - potrebbe crearsi una situazione diversa se l'Inter non si qualificasse in Champions. Dipenderà anche dalla situazione finanziaria del club, che non conosco".



Nel frattempo si registra una frenata sul fronte Ilicic, accostato con forza alla società di corso Vittorio Emanuele negli scorsi giorni. Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi è netto nel respingere le voci sullo sloveno: "Per noi è un giocatore incedibile. Le visite mediche già prenotate? Pura fantasia".