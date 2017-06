Inter, l'agente di Perisic: "Ivan è molto contento con il nuovo allenatore..."

Tra i giocatori rigenerati dalla cura Pioli figura certamente Ivan Perisic, autore della rete che ha permesso all'Inter di agguantare il Milan all'ultimo respiro. La conferma che qualcosa è cambiato per l'esterno croato con l'arrivo dell'ex tecnico della Lazio arriva da Tonci Martic, procuratore del nerazzurro: "È molto contento ora che c'è il nuovo allenatore, ed è soddisfatto dopo la prestazione e il gol nel derby. Con Pioli va tutto benissimo, hanno lavorato alla grande nelle ultime settimane".



L'agente conferma poi nell'intervista a Fcinternews.it che Perisic non lascerà Milano: "Ivan è felicissimo all'Inter e non ha mai pensato di andare via. Vuole rimanere. Spesso si crea troppa confusione".