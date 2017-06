Inter, l'agente di Gabigol sbotta: "Mai una chance, non è felice"

Era arrivato in estate con la medaglia d'oro di Rio al collo osannato da critica e tifosi, era stato presentato in pompa magna in stile Ronaldo, ma poi Gabigol non ha praticamente mai trovato posto in squadra, nè con de Boer prima, nè con Pioli adesso e da settembre ha giocato solo un quarto d'ora di campionato. Una situazione che non va giu a Wagner Ribeiro, procuratore dell'attaccante brasiliano, che in un’intervista a Radio Bandeirantes sbotta e va all’attacco: “Gabriel non è contento nell’Inter, al di là dell’ottimo rapporto con i compagni di squadra. Il problema è in campo perché non sta avendo alcuna chance di giocare. Tornerò in Italia a gennaio per risolvere questa situazione una volta per tutte”.

“Ho avuto un incontro con Kia (Joorabchian ndr) - ha proseguito Ribeiro - e lui mi ha raccontato di aver avuto una conversazione con Frank de Boer, poco prima che lasciasse l’Inter, e gli ha chiesto cosa fosse successo con Gabriel e lui disse che non c’era alcun problema. Il nuovo allenatore ha detto che gli avrebbe dato un’opportunità e finora niente di niente. La settimana scorsa l’Inter ha perso 3-0 e Gabriel è rimasto in panchina e non è entrato. Allora quando entra?” si chiede l'agente dell'ex Santos classe '96.

Una situazione talmente difficile che già a gennaio le strade del brasiliano e dei nerazzurri potrebbero separarsi, almeno momentaneamente: “La possibilità di tornare in Brasile nel 2017 esiste - ha detto l'agente di Gabigol - Ma è difficile primo perché vorrebbe dire tornare da sconfitto, secondo perché se dovesse lasciare l’Inter e tornare in prestito, perderebbe il posto da extracomunitario che è stato occupato quando è stato acquistato. Ora, se andasse invece in un’altra squadra italiana, potrebbe tornare a luglio da comunitario. E questo potrebbe succedere solo se restasse in Italia” ha spiegato Ribeiro, che presto sarà in Italia per discutere del futuro del suo assistito.