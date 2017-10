Inter, Kondogbia sarà riscattato dal Valencia. E avrà una super clausola

La voce si fa sempre più insistente, al punto da sembrare realtà prima ancora che vengano messe le firme: Geoffrey Kondogbia sarà riscattato dal Valencia che darà all'Inter i 25 milioni pattuiti per il centrocampista francese. A rivearlo è Cadena Ser, radio spagnola: che il giocatore sia rinato in Liga non c'è dubbio, del resto, probabilmente aiutato dalla squadra rivelazione del campionato, e dunque è molto probabile che il club voglia tenerselo stretto.



Kondogbia ha segnato 2 gol in 7 partite di campionato e ha contribuito alla scalata del Valencia al secondo posto dietro il Barcellona: rispetto al timido e spesso impacciato giocatore visto all'Inter, non c'è paragone. Ecco perché, secondo Cadena Ser, il club spagnolo starebbe pensando di fissare una clausola rescissoria di 80 milioni per il giocatore facendogli firmare un contratto quadriennale con parziale riduzione dell'ingaggio.