Inter, Kondogbia diserta l'allenamento: vuole essere ceduto

Lo strappo di Kondogbia. Il francese non si è presentato ad Appiano Gentile per gli allenamenti e la sua assenza è ingiustificata. Con questa mossa il centrocampista cerca di forzare a mano all'Inter per essere ceduto. La destinazione Valencia, che ha appena chiuso per Murillo, sarebbe gradita ma gli spagnoli valutano l'ex Monaco 20 milioni mentre il club di corso Vittorio Emanuele ne chiede 30 per evitare minusvalenze. Dal canto suo Spalletti avrebbe l'intenzione di puntare ancora sul giocatore ma evidentemente non basta per trattenerlo.



Il 24enne era stato acquisito dall'Inter nell'estate del 2016 dal Monaco per 40 milioni complessivi (bonus compresi) dopo un infuocato duello di mercato con il Milan. Kondogbia non ha mai convinto del tutto ed è stato protagonista nell'ultima ICC di una clamorosa autorete contro il Bayern Monaco.