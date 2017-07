Inter, Keita quando parte Perisic

Il mercato dell'Inter si muove sull'esterno. Ivan Perisic è partito per la tournée cinese ma resta sempre in attesa dell'offerta giusta del Manchester United: prima i nerazzurri volevano almeno 55 milioni di euro, ora cercano a tutti i costi di inserire nella trattativa anche Anthony Martial. Il giocatore piace a Spalletti così come a Mourinho, ecco il motivo dello stallo: gli inglesi propongono un prestito secco, i nerazzurri spingono per l'obbligo di riscatto o almeno per il diritto.



La questione Perisic fa rimanere in standby anche quella relativa a Keita dato che il senegalese arriverà non prima della cessione del croato. Con la Lazio (base fissa intorno ai 20 milioni, poi ci sono i bonus) e con il giocatore (cercato dalla Juventus ma solo da svincolato vista la scadenza del contratto nel 2018) è comunque tutto apparecchiato.



Capitolo Vecino, il procuratore Lucci è al lavoro per trovare la quadra tra Inter e Fiorentina. I viola, anche per motivi ambientali, non accetteranno cifre inferiori alla clausola (24 milioni di euro da pagare in due anni) mentre i nerazzurri stanno studiando anche l'eventualità di pagare più soldi della clausola stessa. Perché? Questioni di bilancio. Le clausole devono essere pagate in due anni e non oltre, quindi nel caso dell'uruguaiano sarebbero 12 per ognuno dei due bilanci, mentre, per esempio, offrendone simbolicamente 25, un milione in più, si potrebbe chiedere alla Fiorentina di dilazionare la cifra in più esercizi.



Le cessioni sembrano bloccate, si muove qualcosa sul fronte Jovetic (Siviglia fermo a 10 milioni, l'Inter ne vuole 13 ma sul montenegrino c'è sempre il Marsiglia) e Kondogbia. Il Valencia ha proposto ai nerazzurri un prestito con obbligo di riscatto, se il francese accetterà di spalmare il pesante ingaggio allora finirà in Liga: nell'anno del Mondiale, sarebbe importante per lui una maglia da titolare.