Inter, Jovetic al Monaco. Mbappé al Psg: fischi e giallo sull'addio

Alla fine se ne andrà davvero. Stevan Jovetic, tra i protagonisti dell'ottimo precampionato dell'Inter, aveva giurato che sarebbe rimasto con un gesto eloquente dopo aver segnato un gol, ma l'impossibilità di trovare spazio nel 4-2-3-1 di Spalletti e le necessità nerazzurre di fare cassa l'hanno indotto all'addio: secondo L'Equipe l'attaccante montenegrino andrà al Monaco per 11 milioni. Qualcuno l'ha avvistato in tribuna a Montecarlo.



Nel Principato, in occasione di Monaco-Marsiglia, Kylian Mbappé si è preso i fischi dei tifosi durante il riscaldamento: l'addio al Psg è ormai certo. Resta un mistero, invece, la formula del suo trasferimento, perché per evitare la trappola del fair play finanziario dopo i 222 milioni già spesi per Neymar, pare che il club della capitale abbia trovato un accordo per un prestito con opzione di riscatto. Non è chiaro se si tratta di un diritto (con patto tra gentiluomini col Monaco) o di un obbligo: per una cessione da 190 milioni in ogni caso sarebbe un po' strano.