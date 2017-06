Inter, Jovetic a un passo dall'addio: andrà in prestito al Siviglia

Ha giocato 67 minuti in tutta la stagione, entrando per 5 volte a gara in corso. Eppure Stevan Jovetic fa ancora gola e c'è chi, come il Siviglia, scommette ancora sul suo talento. La trattativa con l'Inter è vicinissima alla chiusura: il montenegrino non ha neppure preso parte al triangolare di Marbella e finirà quasi certamente in prestito al club spagnolo.



"Jovetic è un giocatore magnifico - ha rivelato Pepe Castro, presidente del Siviglia - e speriamo che possa arrivare e dimostrare il suo valore, come ha già fatto in Italia e anche in Inghilterra. Banega? Ora è in Italia, al momento non è un'opzione per noi. Ci serve un attaccante, è in quella posizione che abbiamo problemi".



L'Inter ha acquistato Jovetic appena due estati fa e la sua partenza a razzo con 3 gol in 2 partite sembrava aver dato ragione all'investimento di 16 milioni (2,5 per il prestito e 13,5 per il riscatto obbligatorio), poi è arrivato il lento declino, prima per i problemi con Mancini, poi per l'incapacità di convincere De Boer e Pioli a dargli spazio. Così quel contratto che lo lega al club fino al 2019 è diventato un peso.



Al di là delle numerose panchine, tuttavia, Jovetic non si è mai fermato per infortunio a differenza delle stagioni precedenti e forse anche per questo il Siviglia punta su di lui. In estate ci aveva pensato anche la Fiorentina, poi non se n'è fatto più nulla: ora ai nerazzurri farà comodo liberarsi di un ingaggio pesante, visto che si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 12 milioni.