Inter, Joao Mario ha il mal di pancia e strizza l'occhio al Psg

L'Inter vola in classifica, i tifosi sono tornati a riempire San Siro con grande entusiasmo e Spalletti ha trovato l'abito giusto per la sua squadra, ma nel clima di euforia generale c'è anche qualcuno che ha il (famoso) mal di pancia. Dal ritiro del Portogallo Joao Mario non nasconde la propria delusione per lo scarso utilizzo da parte di Spalletti (che nelle ultime 5 giornate ha schierato sempre la stessa formazione): "Ovviamente vorrei giocare di più come molti che sono nella mia situazione e so che giocherò di più, in un modo o nell'altro..."

Probabilmente l'allusione del centrocampista dell'Inter, che finora in campionato ha giocato soltanto 359 minuti, era al mercato di gennaio, quando il portoghese, cui certo non mancano gli estimatori, potrebbe decidere di cambiare aria: "Contro i fatti non ci sono argomenti, non posso fare nulla. Ma credo che le cose possano cambiare ed è questo quello su cui mi concentro maggiormente: ora voglio dimostrare al tecnico che sto facendo bene, farò del mio meglio per essere tra i convocati per la Coppa del Mondo", ha detto il portoghese, che si prepara a sfidare in amichevole Arabia Saudita e Stati Uniti.

Alcune insistenti voci di mercato hanno riferito di un interesse del Psg e a Joao Mario l'ipotesi non sembra dispiacere affatto: "Le voci sono normali, fanno parte del calcio. Rimango sempre concentrato, non mi distraggo perché sono abituato. Vedremo, ora penso che sia ancora presto, c'è ancora molto tempo prima del mercato di gennaio. Vedrò cosa succederà e poi farò una scelta in base a ciò che è meglio per la mia carriera". Il centrocampista portoghese potrebbe quindi trasferirsi a Parigi a gennaio, magari in cambio del Flaco Pastore, anche lui alla ricerca di più spazio per guadagnarsi la chiamata in Russia.