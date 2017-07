Inter, Joao Mario chiave per Di Maria, Gomez piano B

Walter Sabatini potrebbe aver trovato la chiave per arrivare ad Angel Di Maria: il cartellino del Fideo è valutato dal Psg tra i 40 e i 50 milioni, ma nella trattativa rischia di diventare decisivo il fattore Joao Mario. Il centrocampista portoghese, arrivato la scorsa estate in nerazzurro per 45 milioni dallo Sporting Lisbona, piace ad Antero Henrique, direttore sportivo dei parigini: in Serie A non ha convinto del tutto e le sue caratteristiche mal si sposano con l'idea tattica di Spalletti. Così la missione francese dell'Inter potrebbe prevedere anche la sua cessione.



La trattativa resta comunque molto complicata, anche perché bisognerà trovare l'accordo con un giocatore (Di Maria, appunto) che guadagna al momento 11 milioni a stagione. Se dovesse saltare è già pronto il piano B: il Papu Gomez. L'arrivo vicinissimo di Ilicic all'Atalanta potrebbe rendere meno pesante l'eventuale addio all'argentino e facilitare la trattativa.