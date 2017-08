Inter, Joao Cancelo c'è: talento, tecnica e "fragilità"

Spalletti avrà presto a disposizione Joao Cancelo, terzino destro portoghese di 23 anni che arriverà dal Valencia nell'ambito dello scambio di prestiti con Kondogbia, in entrambi i casi con diritto di riscatto. Ecco 5 curiosità sul nuovo giocatore dell'Inter (che ques'estate era stato accostato anche alla Juve) spiegate dal nostro telecronista Massimo Callegari.



1. L’investitura più prestigiosa è arrivata in una recente intervista a Benfica TV di Hélder Cristóvão, suo allenatore nel Benfica B: "Ho allenato tanti grandi talenti: Bernardo Silva, Renato Sanches, André Gomes, Gonçalo Guedes. Ma il più completo di tutti è stato Joao Cancelo, ha tutto per entrare tra i primi 5 terzini del mondo".



2. Ha tecnica, rapidità e tempi di inserimento, che lo portano in condizioni ottimali al cross, basso o alto a seconda delle situazioni e della grande sensibilità del suo piede destro.



3. Buon senso della posizione in fase difensiva, spesso difetta ancora dell'attenzione necessaria per leggere movimenti e giocate degli avversari.



4. Nelle ultime tre stagioni, le difficoltà generali del Valencia non lo hanno aiutato. Deve però migliorare il suo equilibrio psicologico. Dopo un grande inizio di Liga, ha vissuto momenti di profonda crisi, culminati nella polemica esultanza con il dito sulla bocca a zittire il Mestalla, dopo un gol segnato al Deportivo.



5. Ritrovata la serenità, ha giocando un grande Europeo nel 2016, che ha ridestato l'interesse di grandi club per lui.