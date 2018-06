Inter, incontro per Malcom: servono 50 milioni di euro

L'Inter deve cercare plusvalenze entro il 30 giugno per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario e, secondo Tuttosport, il sacrificato potrebbe essere Ivan Perisic (l'anno scorso rifiutata un'offerta da oltre 50 milioni di euro del Manchester United). Un indizio è legato al fatto che la dirigenza nerazzurro sta concentrando i propri sforzi in entrata proprio su esterni offensivi, vedi Malcom o Politano.



A proposito del brasiliano del Bordeaux, ieri incontro a Milano con il presidente del club francese: la richiesta è di 50 milioni di euro, l'Inter non vorrebbe andare oltre i 40 più bonus. Secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe anche essere inserito nella trattativa Jonathan Biabiany, di ritorno dallo Sparta Praga.



Intanto Cancelo (già di rientro al Valencia) sembra vicino al Wolverhampton che offre 40 milioni mentre oggi scade il diritto di riscatto di Rafinha, che quindi tornerà al Barcellona: la trattativa per riottonerlo in prestito con obbligo di riscatto continua.