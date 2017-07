Inter, in difesa occhi su Diop. Ma prima va sfoltita la rosa

La campagna acquisti dell'Inter, nonostante sia stata sistemata la questione relativa al fair play finanziario, continua a essere macchinosa. In casa nerazzurra gli esuberi restano ancora numerosi come del resto ha fatto intendere Luciano Spalletti invitando esplicitamente diversi giocatori a cambiare aria. Prima di effettuare operazioni in entrata sarà dunque necessario sfoltire la rosa: molti elementi (Santon, Medel, Brozovic, Kondogbia, Gabigol) sono in bilico ma la loro partenza non è affatto sicura.



Il club di corso Vittorio Emanuele, in attesa di mettere ordine in uscita, non sta comunque a guardare: sul taccuino della dirigenza c'è il difensore centrale del Tolosa, Issa Diop. Il 20enne francese piace a Sabatini e dalla società transalpina sarebbero arrivati segnali di apertura per una possibile trattativa.



Segnali positivi anche dal Nizza per il terzino Dalbert: i rossoneri avrebbero abbassato le pretese per il brasiliano dopo aver chiesto inizialmente 30 milioni di euro. Sempre in Francia viene monitorata con grande attenzione la situazione di Di Maria: i tempi per l'eventuale arrivo dell'ala argentina dal Psg saranno per forza di cose molto più lunghi perché in ballo ci sono molti milioni.