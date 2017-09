Inter, il Valencia vuole già riscattare Kondgobia

Geoffrey Kondogbia sembra rinato a Valencia: il centrocampista, ceduto in prestito con diritto di riscatto dall'Inter nell'ambio dello scambio con Cancelo, è tra i protagonisti dell'ottimo avvio di campionato galiziano. La squadra di Marcelino - tra l'altro coinvolto nel casting nerazzurro del post De Boer - è quarta nella Liga e Kondo ha fatto il suo giocando quattro partite per 335 minuti totali conditi da un gol al Real Madrid.



Alcuni tifosi spagnoli recentemente hanno aperto una raccolta fondi sul web per riscattare il francese ma sembra proprio che ci proverà direttamente il Valencia: i media spagnoli - Super Deporte in testa - sono convinti che presto verrà affrontato l'argomento con Sabatini e Ausilio.



Il diritto di riscatto a 25 milioni farebbe scattare una piccola plusvalenza in casa interista: Kondogbia fu pagato circa 40 milioni nel 2015 ma i vari ammortamenti hanno fatto scendere il costo a bilancio a poco più di 20 milioni. Una volta riscattato, il Valencia metterà nel contratto una clausola di ben 100 milioni di euro. Inoltre nell'operazione fatta in estate era stata inserita una percentuale su una possibile futura rivendita del francese: e se continuerà così...