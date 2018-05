Inter, il Valencia riscatta Kondogbia per 25 milioni di euro

L'Inter incassa 25 milioni di euro dalla cessione di Geoffrey Kondogbia al Valencia: la società spagnola ha ufficializzato infatti il riscatto del centrocampista francese dal club nerazzurro, con una nota pubblicata sul sito e sui canali social. Plusvalenza di 7,8 milioni di euro e risparmio sull'ingaggio di 8,6 milioni lordi.



Kondogbia, che era arrivato in Spagna la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dopo due stagioni e 56 presenze in nerazzurro, ha firmato un contratto fino al 2022 e avrà una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. L'Inter continua, intanto, a trattare per il riscatto di Cancelo, per il quale il Valencia chiede 35 milioni: ma gli spagnoli sono irremovibili sul rinnovo del prestito o su uno sconto.