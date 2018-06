Inter, il Valencia rifiuta un nuovo prestito per Cancelo

Senza Champions League il calciomercato dell'Inter si complica non solo per i nuovi acquisti ma anche per quelli che i tifosi e, forse, Luciano Spalletti danno per scontati in vista della prossima stagione: Rafinha e Joao Cancelo. Il problema, noto già al momento di entrambi i prestiti, è legato al valore del riscatto. Per il brasiliano servono 38 milioni di euro, per il portoghese siamo a quota 35 e i nerazzurri puntano allo sconto: se per il primo il Barcellona non si è ancora espresso, sul secondo arrivano segnali negativi da Valencia.



Secondo La Gazzetta dello Sport l'Inter avrebbe proposto un altro anno di prestito agli spagnoli che avrebbero risposto picche: "Dovete pagarci 35 milioni entro il 30 maggio, in caso alternativo Cancelo torna da noi e lo venderemo". Sarebbero infatti già arrivate diverse offerte per l'esterno: Real Madrid, Juventus e club di Premier League, anche per cifre vicine ai 50 milioni.



Ma l'Inter ha ancora le mani legate. La strategia prudente di Suning, i paletti ancora esistenti del Fair Play Finanziario (entro il 30 giugno servirà rientrare di 30 milioni) e la qualificazione Champions League quasi impossibile stanno allontanando Cancelo da Appiano Gentile.