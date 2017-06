Inter, il tesoretto da Biabiany e Brozovic

Il calciomercato dell'Inter, risolta la questione della panchina (già venerdì potrebbe arrivare l'ufficialità di Spalletti), è pronto ad iniziare anche se - ormai è cosa nota - la società nerazzurra deve prima risolvere la plusvalenza da almeno 30 milioni di euro per obblighi Uefa relativi al Fair Play Finanziario. Il giocatore di maggior valore con più offerte al momento è Ivan Perisic, cercato da Manchester United e Psg: il problema è che piace molto anche a Spalletti e allora l'Inter cerca soluzioni alternative per raccimolare quei 30 milioni.



La notizia del giorno per Ausilio e Sabatini è l'offerta di circa sei milioni di euro dello Sparta Praga per Jonathan Biabiany, da tempo fuori dal progetto nerazzurro. La squadra della capitale ceca è allenata dall'ex Inter Andrea Stramaccioni che quindi riabbraccerebbe l'esterno francese: l'accordo tra società c'è, la palla passa al giocatore.



In Messico, invece, sono convinti della cessione di Ever Banega al Tigres per una cifra vicina ai 13 milioni di euro: l'argentino era arrivato a parametro zero e sarebbe una pesante plusvalenza. Ci sono da registrare, però, le dichiarazioni dell'agente di Banega: "Non ci sono offerte per lui".



Continua l'interesse di Roberto Mancini - e quindi dello Zenit San Pietroburgo - per Marcelo Brozovic, cercato anche dallo Spartak Mosca, e Jeison Murillo. Se queste cessioni andassero in porto, sarebbe molto più facile trattenere Perisic ed accontentare sia l'Uefa che Spalletti. Poi partirebbe il (promesso) faraonico mercato in entrata.