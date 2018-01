Inter, il rinnovo di Icardi sul tavolo a febbraio

Sul calendario della dirigenza dell'Inter c'è un appuntamento già fissato per febbraio, dopo la chiusura del mercato di riparazione: vertice con la famiglia Icardi per parlare del rinnovo del capitano nerazzurro. Secondo le informazioni del nostro Marco Barzaghi, la società punta a raddoppiare l'attuale clausola di rescissione da 110 milioni di euro per arrivare ai livelli di quella di Neymar mentre Maurito andrà a guadagnare 8 milioni di euro all'anno con facili bonus in modo da non appesantire troppo il monte ingaggi.



Non solo rinnovo, però: tutto il progetto Inter sarà cucito attorno a Icardi e le mosse Lisandro Lopez e Rafinha vanno in questo senso. Se l'ex Benfica è già stato accolto a braccia aperte dal capitano, il brasiliano sarebbe acquisto gradito visto che avevano già giocato insieme ai tempi della cantera del Barcellona e l'abbraccio con il fratello Thiago Alcantara di due anni fa dopo Bayern-Inter nella tournée americana testimonia il feeling di Icardi con i figli di Mazinho.



I nerazzurri hanno le idee chiare: come riferito dal nostro esperto di mercato Claudio Raimondi, l'Inter - viaggio a Barcellona di Ausilio - ci proverà sia per Rafinha che per Deulofeu (entrambi con prestito e diritto di riscatto). A centrocampo, considerate le difficoltà per Ramires, si guarda a Torino per Daniele Baselli.