Inter, il Psg ti ha bruciato: futuro a Parigi per Simeone

Novità importantissime per il futuro della panchina dell'Inter. Stando a quanto appreso dalla nostra squadra mercato e rivelato nel corso di Premium Sport News dal nostro esperto Claudio Raimondi, Simeone sarebbe molto vicino a lasciare l'Atletico Madrid: non per l'Inter però, ma per l'ambizioso Psg.

Da oggi dunque c'è un candidato in meno per la panchina dell'Inter ed è il Cholo Simeone. Il tecnico argentino è sempre più convinto ad ascoltare la ricca proposta del Psg, soprattutto dopo la pesante sconfitta del Bernabeu dove, come ci ha raccontato anche la nostra inviata Irma D'Alessandro, ci sarebbe stato un vero e proprio strappo tra allenatore e giocatori.

I media spagnoli da giorni parlano del caos che regna in casa Atletico e si pensava che questa situazione potesse avvicinare Simeone all'Inter, invece si è inserito con grande prepotenza il Psg, che dopo il fallimento di Emery prepara una vera e propria rivoluzione. Oltre al tecnico ex Siviglia, pagherà anche il ds Kluivert, al posto del quale dovrebbe arrivare a Parigi Berta, attuale direttore sportivo dei colchoneros, che porterebbe con sé anche il Cholo, con cui in questi anni ha lavorato in grande sintonia.

Le ultime clamorose novità allontanano quindi Simeone da un ritorno a Milano, ma per i nerazzurri resta viva la speranza Antonio Conte, che non ha ancora chiuso la porta al club di Corso Vittorio Emanuele. Bisogna attendere il finale di stagione e la conquista della Premier League, il 27 maggio c'è la finale di FA Cup contro l'Arsenal, poi l'ex ct della Nazionale scioglierà le riserve: prima ci sarà un confronto con Abramovich, se le sue richieste di mercato verranno accontentate dal magnate russo rimarrà, altrimenti l'Inter sarebbe un'ipotesi molto più che concreta, soprattutto visto l'imminente ritorno di Oriali in nerazzurro.

Conte sarebbe la primissima scelta per l'Inter (che senza dubbio saluterà Pioli a fine stagione), ma se dovesse rimanere al Chelsea il piano B del club nerazzurro è l'autocandidatura di Spalletti, che nonostante le parole al miele di Monchi lascerà la Roma. Fredda, invece, la pista Emery.