Inter, il primo acquisto per Spalletti è Borja Valero

Comincia a prendere forma la nuova Inter di Luciano Spalletti. Dopo qualche settimana di presunta inattività dovuta al fair play finanziario, i nerazzurri sono vicinissimi a chiudere il primo colpo, che dovrebbe essere Borja Valero.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', tra l'Inter e il giocatore esiste già un'intesa e bisogna limare qualche dettaglio nella trattativa con la Fiorentina: i nerazzurri al momento offrono 5 milioni, ma sembra che ci sia margine per un rilancio fino a 7, ovvero la cifra richiesta dalla Viola.

E' solo questione di ore, poi l'agente dello spagnolo, Camano, presenterà la prima offerta nerazzurra alla Fiorentina: la sensazione di tutti è che si farà, anche perché Luciano Spalletti, che aveva già chiesto lo spagnolo quando era a Roma, ha manifestato personalmente a Borja Valero la voglia di allenarlo e di fare di lui il regista della nuova Inter.

Non solo Borja Valero però, perchè i nerazzurri sarebbero molto vicini anche a Milan Skriniar, difensore centrale della Sampdoria e della nazionale Under 21. A Spalletti lo slovacco piace, ma le richieste della Samp (circa 25 milioni) spaventano i nerazzurri: con l'inserimento di Gianluca Caprari nella trattativa non ci dovrebbero essere problemi per arrivare alla somma richiesta dal club blucerchiato.

Inter, una squadra in uscita

Prima di comprare, però, i nerazzurri devono vendere. Il nome più caldo è sempre quello di Ivan Perisic, destinato al Manchester United nonostante i tentativi del tecnico di trattenerlo (se partirà c'è l'ipotesi Papu Gomez, da sempre un pallino di Spalletti), Gabigol deve decidere se accettare la destinazione Las Palmas, mentre Banega potrebbe tornare a Siviglia (che non riscatterà Jovetic).

"Banega ha trionfato a Siviglia ed è un giocatore fantastico. Non sappiamo che programmi abbia l'Inter per lui, ma vorrei che potesse tornare qui, dove calcisticamente ha vissuto i suoi anni migliori" ha detto il presidente degli andalusi José Castro.