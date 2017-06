Inter, il miracolo di Sabatini: FFP a posto e Perisic è rimasto

La scadenza è arrivata. E anche i 30 milioni richiesti dall'Uefa. L'operazione fair play finanziario è riuscita. Walter Sabatini ha sistemato i conti e senza dover cedere i pezzi pregiati. Una bella notizia per Suning, ma soprattutto per Spalletti, che nelle prossime ore potrà sedersi e accogliere a braccia aperte i nuovi arrivi che naturalmente saranno messi a bilancio da luglio.

Caprari, Banega, Miangue, Dimarco, Eguelfi, Gravillon, Puscas e, forse, Ranocchia sono i giocatori che consentiranno di far felici Inter e Uefa. Per il difensore si tratta soltanto di una questione di tempo. Piace al Genoa, ma ha richieste dall'Inghilterra e si proverà a chiudere entro la mezzanotte.

Operazione compiuta senza cedere Ivan Perisic. Il diretto interessato è in vacanza nella sua Croazia e si sta divertendo col beach volley. Due sconfitte nel world tour, ma soprattutto niente Manchester United. Almeno per il momento, almeno per i 30 milioni offerti da Mourinho. L'Inter ne vuole 50 e ora che ha sistemato i conti non scenderà di un euro.

Proprio come per Murillo, che ha richieste da mezza Europa, e Brozovic, che invece ha meno mercato dopo un finale di stagione in calando. Sempre sul fronte partenze resta caldo il nome di Medel, probabilmente il primo destinato a lasciare Milano. Stanno arrivando i botti di luglio, ma intanto in casa nerazzurra sono arrivati i 30 milioni per ripartire senza freni.

Gabriele Cattaneo