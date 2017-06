Inter, il Marsiglia ora fa sul serio per Kondogbia

Geoffrey Kondogbia è uno di quei giocatori che Stefano Pioli proverà a rilanciare ma che, in caso di offerta seria, l'Inter potrebbe decidere di vendere già a gennaio. Un po' per la grande spesa fatta per acquistarlo (circa 40 milioni al Monaco più 3,5 all'anno al giocatore), un po' perché dopo un primo anno ad alti e bassi anche la seconda stagione è partita male (per colpe non tutte sue) ma i nerazzurri ascolteranno interessamenti di altri club.



In prima fila sembra esserci il Marsiglia che, secondo l'Equipe, è in cerca di rinforzi per dare a Rudi Garcia una squadra di alto livello. Anzi, secondo i francesi il presidente del club marsigliese McCourt avrebbe già contattato Kondogbia promettendogli che allesitrà un grande Marsiglia. Il giocatore tornerebbe volentieri in Francia ma molto dipende dall'offerta che verrà proposta all'Inter che non vuole incappare in una minusvalenza e quindi vorrebbe circa 30 milioni di euro. Oltre a Kondogbia, nel mirino del Marsiglia ci sarebbero anche Godin dell'Atletico Madrid e Muniain del Bilbao.