Inter, il ds del Fenerbahce ad Appiano: obiettivo Kjaer

L'inizio della finestra invernale di calciomercato si avvicina e, di conseguenza, si scaldano sempre di più le trattative che vedono protagonisti i club di Serie A. Tra le società più attive in vista della prossima sessione ci sono senz'altro Inter, Juventus, Napoli e Roma e il nostro esperto Paolo Bargiggia ha fatto il punto proprio su queste squadre nel corso di una delle edizioni pomeridiane di Premium Sport News.



Capitolo Inter



Pioli ha chiesto tre rinforzi alla società: un difensore centrale, un terzino e un regista. Per quanto riguarda il primo ruolo, l'obiettivo attuale corrisponde all'identikit di Kjaer. L'ex difensore di Palermo e Roma, attualmente in forza al Fenerbahce ha una valutazione di 12 milioni euro e la presenza, quest'oggi, del ds del club turco, Giuliano Terraneo, ad Appiano Gentile conferma l'interesse dei nerazzurri per il 27enne danese. Per il centrocampo, il preferito rimane Biglia: l'argentino non è intenzionato a rinnovare il proprio contratto con la Lazio, ma Lotito non lo cederà per un'offerta al di sotto di 26 milioni. L'alternativa si chiama Badelj, su di lui però c'è anche il Milan. Nella trattativa con la Fiorentina per arrivare al croato, potrebbe rientrare anche Jovetic, ma non in uno scambio alla pari (il montenegrino guadagna 3,5 milioni).



Capitolo Juventus



I bianconeri lavorano soprattuto per il centrocampo. Come confermato da Marotta ai nostri microfoni nel pre-partita di Juve-Dinamo Zagabria, i campioni d'Italia aspettano una risposta dallo Zenit per Witsel. Oltre al 27enne belga, per gennaio Marotta segue con interesse anche Tolisso, ma sarà strapparlo all'Olympique Lione. L'altro nome forte è quello di N'Zonzi, la cui clausola rescissoria vale 30 milioni: il gigante francese piace molto ad Allegri, ma, essendo già sceso in campo col Siviglia, non potrebbe essere inserito nella lista Champions. Rincon piace, ma rispetto ai precedenti, è considerato una seconda scelta: il venezuelano del Genoa peraltro piace anche all'Inter. Per giugno, continua a essere monitorato Ruben Neves, centrocampista classe '97 del Porto assistito da Jorge Mendes (la clausola rescissoria in questo caso tocca i 40 milioni). Resta sempre caldo l'asse con l'Atalanta per arrivare a Kessié e Caldara: la Juve vorrebbe bloccare i due giocatori per poi lasciarli una o due stagione in prestito a Bergamo con la possibilità di inserire nell'affare anche il cartellino di Spinazzola.



Capitolo Napoli



Dopo le prime perplessità Pavoletti sembra essersi convinto a sposare il progetto degli azzurri: la trattativa si può chiudere intorno ai 15-18 milioni, ora è però il Napoli ad avere qualche dubbio sulle condizioni dell'attaccante livornese, ancora fermo ai box. La prima alternativa al genoano è Zaza, in uscita dal West Ham. I partenopei pensano anche al futuro e avrebbero individuato in Perin - un altro giocatore del Genoa - il degno erede di Reina: il contratto del portiere spagnolo scade nel giugno 2018. In uscita, Gabbiadini potrebbe lasciare il campionato italiano: in Inghilterra si parla di Stoke City ed Everton, mentre in Germania si fanno i nomi di Schalke 04 e Wolfsburg, ma al momento non è partita alcuna trattativa ufficiale.



Capitolo Roma



I giallorossi sono ancora alla ricerca del sostituto di Salah, obbligato a rispondere alla convocazione dell'Egitto per la Coppa d'Africa (14 gennaio-5 febbraio). Il profilo che stuzzica di più è quello di Jesé Rodriguez: l'esterno spagnolo del Psg non sta trovando molto spazio in Francia e ha dato il suo ok al trasferimento in prestito. Il club transalpino potrebbe accettare l'offerta della Roma, per poi lanciarsi all'assalto di Rudiger, obiettivo anche del Chelsea. Sempre in Ligue 1, i capitolini potrebbe provare a piazzare Iturbe: l'esterno d'attacco classe '93 interessa all'Olympique Lione.