Inter, il Chelsea paga la clausola: Icardi va da Sarri

Dopo le clamorose indiscrezioni del Corriere della Sera che parlavano di un tentativo della Juventus, oggi per i tifosi dell'Inter la 'minaccia' arriva dal Corriere dello Sport e sembra oggettivamente più concreta. "Icardi da Sarri" è l'apertura del quotidiano romano, che spiega che nei prossimi giorni sull'argentino potrebbe piombare seriamente anche il Chelsea, che rispetto ai bianconeri avrebbe molte più possibilià di strappare l'argentino ai nerazzurri grazie alla clausola rescissoria da 110 milioni di euro valida solo per l'estero.

Fino al 15 luglio, data in cui la clausola rescissoria perderà di efficacia, ai Blues basterà fare un ricco bonifico all'Inter, ma prima a Londra vogliono chiudere la questione Sarri, che è da sempre un estimatore di Icardi e già due anni fa provò a portare l'argentino a Napoli. Questa per Sarri può essere la volta buona, Abramovich non avrebbe troppi problemi a pagare la clausola, ma ci sarebbe da convincere il giocatore, che a Londra, almeno per un'altra stagione, non giocherebbe la Champions League.

Probabilmente la questione si concluderà con il ricco rinnovo richiesto da Wanda Nara, ma in caso di addio di Icardi l'Inter non vuole farsi trovare impreparata e sta già sondando il mercato a caccia di un possibile sostituto: sempre secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Rodrigo del Valencia (clausola da 120 milioni di euro), Belotti e Dzeko, quest'ultimo molto stimato da Spalletti, che lo ha già allenato a Roma.