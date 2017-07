Inter, idea Felipe Anderson: 30 milioni più Gabigol in prestito alla Lazio

L'ultima idea del mercato dell'Inter l'ha tirata fuori Kia Joorabchian: l'agente di Felipe Anderson spinge per la cessione del suo assistito ai nerazzurri che pagherebbero il giocatore 30 milioni più il prestito di Gabigol, neppure convocato per il ritiro di Riscone di Brunico, alla Lazio.



Non c'è dubbio che nel cambio Spalletti ci guadagnerebbe perché è ormai chiaro che Gabigol non è ritenuto ancora pronto, tant'è vero che il giovane brasiliano non è al lavoro insieme ai compagni. Resta da capire se la società intende investire una cifra considerevole per Felipe Anderson.



Di sicuro l'attuale numero 10 della Lazio rappresenterebbe un jolly prezioso sulla trequarti: nell'ultima stagione ha giocato quasi sempre a destra, quando Candreva era alla Lazio lui agiva sull'altra fascia, in teoria potrebbe essere spostato anche al centro, magari più vicino alla porta.



Felipe Anderson non è tra le prime scelte del mercato dell'Inter, ma non è da escludere che Sabatini ed Ausilio, alla fine, puntino proprio su di lui.