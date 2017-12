Inter, idea Ciciretti: Joao Mario jolly di mercato

Passato il brivido Pordenone, la capolista Inter si rituffa sul campionato, ma intanto in società si inizia a pensare all'imminente mercato di gennaio. Come successo in estate, la coppia Ausilio-Sabatini non potrà fare granché in fase di campagna acquisti, limitata ancora dai paletti del Fair Play Finanziario, ma qualche manovra low cost potrà comunque essere fatta sia per aiutare Spalletti nell'immediato, sia per progettare il futuro più lontano.

A questa seconda strada appartiene una delle ultime idee maturate in casa nerazzurra, Amato Ciciretti. Il trequartista ed esterno del Benevento, due gol in stagione tra cui quello all'Allianz Stadium, ha colpito per classe e fantasia, ma non ha convinto del tutto. Ciciretti, classe 1993, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e come riporta la 'Gazzetta dello Sport', l'Inter vorrebbe prenderlo a costo zero a fine anno, bloccandolo già da questo gennaio. Non è detto che poi sarà per forza una pedina di Spalletti per il prossimo anno, ma potrà tornare utile per operare una plusvalenza come in estate è successo con Gianluca Caprari.

Se Ciciretti si avvicina, si allontana sempre di più Joao Mario. Il portoghese non ha convinto Spalletti, a poco a poco sta uscendo dai radar del tecnico e per non perdere i Mondiali pare intenzionato a partire. Se Ausilio riuscirà a concretizzare la sua cessione, un arrivo di livello potrebbe essere molto più probabile. A Spalletti serve un giocatore capace di giocare sulla trequarti ed i nomi sono sempre i soliti: Javier Pastore e Ramires.