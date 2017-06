Inter, idea Caceres: l'uruguaiano si allenerà ad Appiano

L'Inter pensa a puntellare la difesa in vista di gennaio, la società nerazzurra è alla ricerca di un terzino (piace moltissimo Matteo Darmian) e di un centrale e qui il nome nuovo è quello di Martin Caceres. L’uruguaiano ex Juventus è svincolato e in questi giorni si sta alleando a Como per recuperare al 100% anche a livello di condizione atletica dopo il brutto infortunio (lesione del tendine d’achille destro ) subito lo scorso febbraio in Juve-Genoa. Presto il 29enne dovrebbe essere invitato dalla stessa Inter ad Appiano Gentile per un lungo periodo di allenamenti: di fatto un vero e proprio provino prolungato, poi toccherà a De Boer valutare l’opportunità di tesserare o meno questo jolly difensivo.

Capitolo Darmian: stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il d.s. Ausilio avrebbe di fatto bloccato il 26enne nazionale azzurro che Josè Mourinho ha messo ai margini del progetto Manchester United. Il club di via Durini lavora al prestito oneroso con diritto di riscatto: in pratica si sarebbe agli ultimi dettagli, con la probabile benedizione proprio di Mourinho, sempre legatissimo ai colori nerazzurri.