Inter, Icardi vicino al rinnovo con maxi clausola

Diciassette gol in diciassette partite, attuale capocannoniere della serie A e terzo posto in classifica per l'Inter: l'ottimo momento di Mauro Icardi ha risvegliato l'interesse dei club europei - Real Madrid su tutti - ed è proprio per questo motivo che la società nerazzurra sta pensando di blindarlo per evitare possibili problemi.



Secondo la Gazzetta dello Sport è già tutto apparecchiato tra Suning e Wanda Nara, che cura gli interessi del marito: appuntamento a fine gennaio tra le parti, previsto un accordo da 7 milioni di euro a stagione fino al 2023 e la clausola sarà alzata fino a 130 milioni di euro.