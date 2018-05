Inter, Icardi rinnova e Spalletti sogna Nainggolan

La prossima settimana potrebbe essere decisiva sul fronte Icardi. L’Inter proverà a forzare la mano per arrivare al rinnovo e soprattutto ad alzare quella pericolosa clausola rescissoria ancora ferma a 110 milioni, valida solo per l’estero dal primo al quindici luglio. Per convincerlo sul piatto ci saranno naturalmente quella Champions che Maurito ha tanto voluto, garanzie per una squadra che verrà ulteriormente rinforzata e uno stipendio top che con bonus, più o meno facili, dovrebbe arrivare a 7 milioni e mezzo a stagione, a livello dei più importanti big della Serie A.

Le sensazioni sono positive, come dimostra il fatto che il bomber di Rosario sia andato di persona a salutare e accogliere Lautaro Martinez, da perfetto capitano, se però Icardi dovesse prendere tempo vorrebbe dire che quei 3 top club di cui aveva parlato la moglie procuratrice Wanda stanno effettivamente facendo breccia nel suo cuore.

Non sembra questo il caso, ma il fatto che Spalletti continui a mettere le mani avanti, a ricordare come tutto sia possibile quando arrivano offerte irrinunciabili, lascia una certa apprensione nell’ambiente nerazzurro. Il tecnico toscano nelle sue ultime uscite pubbliche è stato molto chiaro, ha fatto capire come l’Inter debba prima di tutto sistemare i conti, recuperare quei 40 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno prossimo, e poi pensare a rinforzarsi, a maggior ragione se dovessero esserci dei sacrifici dolorosi.

Indipendentemente da quello che succederà, in entrata e in uscita, oltre ai già acquisiti de Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, per lo Spallettone servono dei giocatori forti ed esperti, in grado di risolvere da soli le partite, che conoscano bene la Champions e possano aiutare l’Inter nel suo ritorno nell’Europa dei grandi, un identikit perfetto che porta direttamente a Radja Nainggolan: non è un mistero che Spalletti farebbe carte false per riaverlo.