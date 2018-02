Inter-Icardi, problema rinnovo: c'è Raiola sullo sfondo...

Il futuro di Mauro Icardi è da maneggiare con cura estrema, specie alla luce degli ultimi scenari che stanno accompagnando la lunga trattativa per il rinnovo del contratto. Qualche intoppo, una richiesta choc da 8 milioni netti a stagione più bonus, per capirci più dell'attuale contratto di Higuain alla Juve, e l'ingombrante figura di Mino Raiola sullo sfondo.

Ed è proprio questo approccio verso l'agente più chiacchierato d'Europa che in qualche modo preoccupa l'Inter, mettendo il club nerazzurro nella condizione di organizzarsi per il futuro attraverso l'ingaggio di Lautaro Martinez, altro argentino, cercato e voluto a tutti costi, in concorrenza con altri club di altissimo profilo.

Perché le insidie sul rinnovo di Icardi, evidentemente, si stanno ingrossando. Attualmente l'argentino, reduce oltretutto da un rinnovo recente, guadagna 6 milioni di euro a stagione, bonus compresi. La richiesta di salire a 8 come base di partenza è tipica dello stile Raiola: arrivare alla massima tensione e, nel frattempo, fare mercato internazionale al giocatore.

Già, ma qual è realisticamente lo scenario sul futuro del capitano dell'Inter, non sempre in sintonia con parte della squadra e l'ambiente? Le intenzioni e i primi sondaggi portano alla Premier League: allo United Raiola ha le porte aperte, ma il parco attaccanti a disposizioe di Mourinho, con l'ultimo arrivo di Sanchez, per il momento sembra a posto.

Il Totthenam invece potrebbe essere un target se dovesse partire Harry Kane, obbiettivo numero uno del Real Madrid, con Icardi soltanto terza o quarta scelta per gli spagnoli. Le probabili rivoluzioni di Chelsea e Arsenal, invece, potrebbero rimettere Maurito al centro del mercato inglese.