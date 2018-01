Inter, "Icardi ha già fatto le visite con il Real Madrid"

Mauro Icardi al Real Madrid sin da gennaio? La voce avrebbe del clamoroso ma rimbalza sia dalla Spagna che dall'Inghilterra. Il media iberico Diario Gol rivela che l'attaccante argentino è il colpo a sorpresa che Florentino Perez vorrebbe regalare a Zinedine Zidane per rialzare una stagione sin qui difficile e aiutarlo a vincere la terza Champions League di fila.



Il Daily Express, invece, parla di visite mediche addirittura già passate (anche se l'argentino in questi giorni è alle Maldive, come dimostrano i post della moglie-agente Wanda Nara) con i blancos che pagherebbero all'Inter i 110 milioni di euro della clausola che però è valida solo per i primi 15 giorni di ogni mese di luglio. Con la cessione del capitano, Sabatini avrebbe proposto a Zhang di rafforzarsi con quattro pedine: de Vrij, Pastore, Deulofeu e Simeone.

L'ENTOURAGE DI ICARDI SMENTISCE

Dall'entourage del calciatore filtrano solo smentite su questa indiscrezione. Anzi, si sta discutendo del rinnovo con l'Inter.