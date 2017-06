Inter, i giorni di Spalletti: dopo la firma assalto a Nainggolan

Nelle prossime ore, via social, verrà ufficializzato lo sbarco di Luciano Spalletti sul pianeta Inter. Dopo aver definito i dettagli, a Firenze, con Piero Ausilio e Giovanni Gandini, l'ex tecnico giallorosso si legherà per i prossimi 2 anni (con opzione per il terzo) al club nerazzurro, guadagnando 4 milioni netti a stagione più eventuali bonus per il raggiungimento della Champions e dello scudetto.

Il ritardo nell'annuncio ha una spiegazione: gli avvocati di entrambe le parti hanno dovuto redigere i contratti in italiano, tradurli in inglese e poi mandarli a Nanchino nella versione cinese per essere approvati e vidimati dalla famiglia Zhang, che, dopo averlo sentito telefonicamente, aspetta Spalletti in Cina per conoscerlo e per apprendere i suoi progetti. Intanto è pressochè definito lo staff tecnico che lavorerà con lui: si tratta del vice Domenichini, dei due collaboratori, Baldini e Pane, più un preparatore atletico, mentre coi portieri continuerà a lavorare Bonaiuti.

Argomento caldo, il mercato. Prima di investire, l'Inter dovrà vendere per ottenere quei 30 milioni di euro chiesti dall'Uefa per il fair play finanziario. Il sacrificato numero 1 è Perisic, per il quale il Manchester United potrebbe avvicinare la cifra di 50 milioni. In uscita anche Jovetic (con il Siviglia disposto a pagare il riscatto di 13 milioni, ma non l'ingaggio di oltre 3 percepito all'Inter), Ranocchia (dopo l'esperienza in Premier), Murillo (l'Inter chiede 20 milioni, il Villarreal ne offre 10), Brozovic e Banega. In entrata, per la difesa, si guarda all'esterno brasiliano del Nizza Dalbert (offerti 9 milioni più 2 di bonus), mentre con la Roma si punta alla coppia Rudiger-Nainggolan.

Stefano Messina