Inter, Handanovic verso l'addio: Oblak può arrivare per 20 milioni

L'Inter sta cercando di cedere Samir Handanovic e la scelta apre potenzialmente la porta per l'arrivo di un nuovo numero uno tra i pali nerazzurri. Handanovic, che ha rinnovato lo scorso anno il contratto fino al 2019 ha di recente cambiato procuratore, passando da Pastorello a Ramadani, con l'intenzione di aprirsi un mercato maggiore in campo internazionale. Del giocatore e di possibili scenari ne hanno parlato Ausilio e Ramadani, entrambi presenti alla cena di mercoledì sera a Montecarlo all'Hotel Cipriani di Flavio Briatore.



Il portiere dell'Inter sta seguendo con attenzione gli sviluppi della vicenda De Gea; il portiere spagnolo del Manchester United è nel mirino del Real Madrid e, se dovesse partire, per Handanovic ci sarebbe almeno teoricamente una possibilità ai Red Devils dove sul mercato c'è anche il secondo portiere Romero del quale il suo agente Mino Raiola sta parlando col Milan nell'ambito della trattativa per il rinnovo di Donnarumma. Ma chi, in caso di cessione, al posto di Handanovic all'Inter? Non è un mistero l'apprezzamento del club per Jan Oblak, portiere dell'Atletico Madrid, sloveno come Handanovic ma nove anni più giovane e costo sui 20 milioni.

Paolo Bargiggia