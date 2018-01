Inter, hai un alleato in più: Capello 'libera' Ramires

L'Inter ha un alleato in più per arrivare a Ramires. Fabio Capello, tecnico dello Jiangsu Suning, avrebbe dato il via libera alla partenza del centrocampista brasiliano, da tempo nel mirino dei nerazzurri. L'allenatore friulano "in cambio" chiede a Walter Sabatini di importare dall'Europa un centravanti per la squadra cinese.



Ramires potrebbe arrivare all'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto: il club di corso Vittorio Emanuele pagherebbe la metà dell'ingaggio rimanente per questa stagione, ovvero 2,5 milioni di euro. L'ex Chelsea farebbe enormemente comodo a Spalletti perché in grado di occupare diverse posizioni in campo: laterale di destra, mediano davanti alla difesa e anche trequartista alle spalle di Icardi.



Il Biscione cercherà di accelerare nei prossim i giorni di modo da rafforzare subito la rosa in vista della ripresa del campionato e del big match in programma con la Roma domenica 21 gennaio a San Siro.