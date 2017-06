Inter, Gagliardini si allena a parte, ma non si sbilancia: "Sono tranquillo"

L'Inter è pronta ad abbracciare Roberto Gagliardini, ma per il momento il centrocampista bergamasco si allena ancora a Zingonia, dove ha sede il centro sportivo d'allenamento dell'Atalanta. Come ha rivelato però Claudio Raimondi, nella giornata di oggi, il giocatore si è allenato a parte rispetto al resto del gruppo nonostante non abbia problemi fisici. Gian Piero Gasperini ha chiarito la situazione ai microfoni del nostro inviato: "Gagliardini convocato per la gara contro il Chievo? Sì certo, se non succede niente prima l’idea è quella di convocarlo. Giocherà a Verona? Vediamo…".



Al momento dall'uscita dal centro sportivo di Zingonia, Gagliardini ha rilasciato anche alcune brevi dichiarazioni a Premium Sport: "Sono tranquillissimo, rispetto a ieri non è cambiato nulla". L'operazione comunque è destinata a concludersi con l'arrivo della proprietà cinese dell'Inter in Italia - tra lunedì e martedì - per una cifra intorno ai 28 milioni di euro (prestito oneroso con diritto di riscatto). Per quanto riguarda gli affari in uscita, si attendono novità dal fronte Stevan Jovetic: l'attaccante montenegrino è vicino al Siviglia, ma come riporta il nostro esperto di mercato Niccolò Ceccarini la trattativa tra i due club non è ancora chiusa.